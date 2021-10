Pompei. Incendio in un ristorante del centro alla fine solo spavento

Incendio in un famoso ristorante in via Roma (Tra Scavi Archeologici e Santuario della Madonna di pompei). Il fumo intenso ha spaventato i passanti che si sono allontanati in fretta Sul posto sono accorse le forze dell’ordine (Polizia Municipale e Carabinieri) e i vigli del fuoco che al loro arrivo hanno trovato le fiamme sotto controllo: Alla fine molto spavento ma nessun pericolo concreto. Aveva preso fuoco la friggitrice del ristorante, aperto dopo la chiusura covid -19 dopo lavori di manutenzione voluti da una nuova gestione.Sarà il verbale dei pompieri a rendere note le cause dell’incidente forse legato ad un corto circuito.

