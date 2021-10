VIDEO – Scafati. Società Consortile: i dubbi di Teresa Formisano

Scafati. Teresa Formisano attacca il bando di nomina sindacale per il consiglio d’amministrazione dell’azienda consortile “Comunità Sensibile” prodotto dall’amministrazione













Scafati. Società Consortile: i dubbi di Teresa Formisano

La consigliere comunale di opposizione Teresa Formisano attacca il bando di nomina sindacale per il consiglio d’amministrazione dell’azienda consortile “Comunità Sensibile” prodotto dall’amministrazione di Scafati.

Pubblicazione completamente inadeguata

Secondo il membro dell’assise la pubblicazione è completamente inadeguata sia rispetto ai termini che alle finalità, visto che secondo lo stesso regolamento della società speciale approvato nei vari consigli comunali la composizione del consiglio d’amministrazione, formato da tre membri e un revisore, spetta all’assemblea dei vari comuni all’interno dell’Ambito di Zona S1_02, e non esclusivamente a ogni singolo comune. Sotto l’attacco della consigliere anche la costruzione stessa dell’azienda consortile, che nonostante veda un comune capofila come Scafati di quasi 50 mila abitanti rispetto agli altri comuni membri che non superano mediamente la metà della popolazione, si ritrova ad avere un ruolo pari e uguale all’interno dell’assemblea della azienda consortile.

Il servizio è di Alfonso Romano