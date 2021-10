Agro. La Regione Campania dà il via al riutilizzo del terriccio industriale, nuove opportunità per i conservieri

Pubblicato lo scorso 7 Ottobre la delibera di Giunta Regionale che norma il possibile riutilizzo del terriccio industriale derivante dal lavaggio del pomodoro all’interno del ciclo di lavorazione. Un passo importante per la Regione Campania governata da Vincenzo De Luca, che dà finalmente la possibilità alle industrie di smaltire esclusivamente il terriccio, ma anche di poterlo riutilizzare, aprendo tra l’altro nuove prospettive ambientali e aziendali all’interno del bacino idrografico del Sarno. Il fiume tra i più inquinati d’Europa vive ormai da decenni un profondo disagio ecologico nei confronti del materiale di scarto organico che le industrie spesso hanno sversato abusivamente all’interno dei canali di collettamento fognario della Valle del Sarno, che parte dall’omonima città ma che raggiunge circa 39 paesi. Questo perché il terriccio non solo necessita di particolari processi depurazione per essere isolato, ma anche di una certa disponibilità economica per lo smaltimento, dato che era considerato come un vero e proprio rifiuto inutilizzabile. Ora la delibera regionale dà improvvisamente valore immenso a quel materiale che finora è stato uno dei più grandi nemici della popolazione a contrasto del disastro ambientale del fiume Sarno, visto che attualmente gran parte della rete fognaria e dei canali sul territorio sono stati fortemente contaminati dal fluire indistinto di terriccio non trattato. Su questo interviene l’ing. Michele Galdi, technical engineer per la Green Go Srl, la società che prova a costruire modelli di depurazione sostenibili e che puntano al riutilizzo di materie prime come acqua e terra, che spiega le mille possibilità imprenditoriali che ora si aprono per le aziende conserviere sul territorio:” La notizia della regolamentazione dell’utilizzo del terriccio derivante da scarto del ciclo del pomodoro è veramente molto importante per il territorio e per la sue economia. Quello che è stato storicamente un problema diventa ora un’importante risorsa che apre nuove prospettive al mondo dell’imprenditoria, che dovrà sapersi abituare. Attraverso il sezionamento del terriccio è possibile creare fertilizzanti naturali ma anche materiali edile di costruzione e pavimentazione, insomma un materiale utilizzabile per i più disparati motivi. Per questo è importante ora diffondere la nuova possibilità su tutte le realtà conserviere sui territori, con la costruzione anche di tavoli tecnici con associazioni quali l’Anicav per immaginarsi tecnologie comuni che possano rappresentare risorsa vera nell’area.”. Possibilità economiche che diventano subito possibili per tutte quelle aziende che hanno anticipato la scelta della Regione e già da tempo producono un frazionamento dei materiali tali da riutilizzare il terriccio, come succede all’interno delle sedi della Giaguaro Spa di Sarno e Caivano (Na). In generale però si aspetta un totale cambiamento di marcia all’interno di zone come l’Agro Nocerino Sarnese, che negli anni vive sempre più frequentemente di episodi nei quali i depuratori pubblici della Gori Spa finiscono per bloccarsi all’arrivo di ingente materiale solido assimilabile con quel terriccio che oggi diventa una vera e propria risorsa economica. “Nel giro di pochissimi anni il fenomeno dello sversamento del terriccio sarà risolto a monte, visto che il materiale guadagnerà valore e saranno tutte le imprese per prime ad attivarsi per il riciclo del materiale di scarto, evitando quindi di depositarsi e contaminarsi all’interno della rete fognaria o dei canali esistenti.” Spiega l’ingegnere Galdi rispetto i benefici ecologici che si potranno osservare a breve periodo all’interno del bacino del Sarno, un passo molto importante anche per aiutare gli enti preposti a lavorare su altri fenomeni di inquinamento laterali come lo sversamento di sostanze tossiche altre rispetto al terriccio e così via.

