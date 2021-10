Incidenti lavoro: cade da gru, muore operaio 28enne nel beneventano

Incidente sul lavoro fatale per un operaio 28enne di Faicchio, nel beneventano. Stava lavorando al ripristino dei cordoli di alcuni balconi in viale degli Atlantici a Benevento. L’uomo, assieme a un collega 37enne, si trovava su una piattaforma sollevata da una gru. Il mezzo, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltato improvvisamente causando un volo di oltre cinque metri per i due operai. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Pio di Benevento, ma per il 28enne, dopo una notte di sofferenze, non c’è stato niente da fare. Restano gravi intanto anche le condizioni del collega. La magistratura ha aperto un’inchiesta, occorrerà far luce sulla dinamica esatta dei fatti su cosa possa aver provocato il ribaltamento del mezzo.

Mastella, non bisogna abbassare guardia

“Il drammatico fenomeno delle morti bianche deve indurre la politica a un’attenzione vigile. Non va abbassata la guardia su una piaga sociale che interessa l’intero Paese e che va estirpata con vigore. Occorre promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione, di rispetto delle regole a tutela dell’Incolumità sul posto del lavoro e in difesa della vita e della dignità di tutti i lavoratori”. Cosi’ il sindaco di Benevento Clemente Mastella commenta la morte sul lavoro del giovane operaio sannita. “Oggi Benevento paga un prezzo altissimo con la perdita di una giovane vita umana. Un dramma terribile che desta commozione e indignazione. È una giornata di lutto per l’intera comunità di Benevento”, ha aggiunto l’ex Guardasigilli.

ANSA