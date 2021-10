Pompei. Mega raduno studentesco notturno con grave accoltellamento

Ieri notte sono dovute accorrere le Forze dell’Ordine pompeiane (segnatamente la Polizia di Stato) presso un Pub- Garden di via Parrelle, contrada di Civita Giuliana nella periferia Nord di Pompei. La causa è dovuta dell’ennesimo accoltellamento delle notti brave pompeiane. Questa volta, però, il teatro dell’incosciente violenza giovanile non è stato il rituale percorso della movida pompeiana. Al centro ieri sera si celebrava con un tranquillo ristoro organizzato la Festa della città.

L’aggressione è avvenuta in uno spazio all’aperto del locale nella contrada della periferia prevalentemente agricola del famoso Centro Vesuviano dove diverse combriccole studentesche di Castellammare e dei Monti Lattari avevano organizzato la festa della matricola con cantanti e musica ad alto volume in un grande spazio all’aperto attrezzato.

Un raduno straordinario dove sono arrivati a migliaia i giovani con ogni mezzo, financo con i bus turistici, intasando i viottoli agricoli polverosi e dissestati di periferia che non aveva mai visto una folla e un traffico di tali dimensioni che i vigili urbani hanno faticato a regolare. Un raduno studentesco che si é trasformato, purtroppo, nel teatro di un assalto sanguinario per i soliti futili motivi ad un coetaneo di Agerola che è stato ricoverato in pronto soccorso presso l’Ospedale di Castellammare di Stabia con una ferita non lieve all’addome, anche se sembra che il ragazzo non sia in pericolo di vita. L’assalitore sembrerebbe sia stato un coetaneo dello stesso ambiente. Qualcuno ha riferito che è stato lo stesso ferito a fare il suo nome. A riguardo c’è il più grande riserbo nel comando della Polizia di Stato di Pompei che però ha fatto trapelare che le iniziative di Polizia sono ad un punto di svolta. Sembrerebbe che il giovane feritore si sia costituito.

Mario Cardone