Scafati. I dubbi di Russo sull’approvato Pef 2021

Il piano economico finanziario del 2021 del Comune di Scafati rischia di avere alcuni angoli bui che potranno costare caro alle casse dell’amministrazione Salvati. E’ questo l’allarme che lancia l’opposizione consiliare all’indomani dell’approvazione dell’argomento nel consiglio comunale tenutosi lo scorso giovedì, con la forte preoccupazione rispetto ai costi che vedono investite le politiche sulla raccolta differenziata. Diversi sono stati i temi di scontro tra la coalizione di opposizione “Insieme per Scafati” dei consiglieri Ambrunzo, Carotenuto, Russo e Grimaldi e la maggioranza del Sindaco Salvati, partendo proprio dagli sprechi. Viene infatti denunciato come il servizio di spazzamento di circa 350 mila euro che il Comune dichiara sia da un lato una somma estremamente minore rispetto gli altri comuni dell’Agro a parità di abitanti, dall’altro non trova nessun riscontro reale nella città, che vive nello sporco generale frutto della maleducazione dei cittadini e dall’incapacità palese di gestire la pulizia sul territorio, criticità esasperate anche per via di allagamenti che fanno risalire in superficie dalla rete fognaria diversi rifiuti organici. Ma non solo. “Per quanto concerne il frazionamento dell’umido, dal valore annuale pari a circa un milione e trecento mila euro, ci troviamo davanti ad una scelta dichiarata dell’Acse Spa di proporre e riproporre bandi da circa 39 mila euro alla volta, solo per agire attraverso affidamento diretto senza passare per una gara di appalto. L’amministratore unico della società partecipata del Comune Giovanni Marra interrogato sulla questione in commissione Garanzia spiegava che tale necessità era dettata dalla mancanza di iniziativa di Palazzo Mayer nella costruzione di un bando strutturato, che costringe quindi l’Acse spa a navigare a vista. E’ una giustificazione di una pratica che viola i principi dei contratti pubblici che non può assolutamente assolvere nessuno.” tuona il consigliere Michele Russo rispetto il tema fondamentale dell’affidamento dei servizi di smaltimento.

Una preoccupazione dell’opposizione che trova anche importanti spiegazioni economiche, visto che da affidamento diretto ad affidamento diretto l’Acse arriva a pagare lo smaltimento in un raggio che va dai 220 euro ai 270 euro per tonnellata, con possibili incrementi che arrivano quindi oltre il 20 per cento. Michele Russo poi conclude rispetto alla tariffazione Tari, che negli anni a venire dovrà registrare una diminuzione legata al calcolo sbagliato relativa la scorsa annualità:” Non è uno sconto in bolletta, ma semplicemente la dovuta compensazione ai cittadini di un errore comunale che avverrà nei prossimi due anni. Anzi, rispetto al tema Tari si dovrebbe seriamente ragionare di attivare il settore tributi per la riscossione delle scorse annualità iniziando ad emettere i ruoli del 2021, sennò i tanti milioni dichiarati come obiettivo non saranno mai raggiunti.”