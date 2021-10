Angri. Covid a scuola: chiude il Primo Circolo “Fusco”

Chiude il Primo Circolo “Sant’Alfonso Maria Fusco”. Ripetuti focolai di COVID hanno interessato negli ultimi giorni il plesso di Via Adriana e il sindaco Cosimo Ferraioli d’ordinanza vista la “nota dell’ASL citata rileva l’insorgenza di focolai” passati “da tre a 17 in meno di sette giorni con almeno cinque focolai diversi, allo scopo di valutare l’adeguatezza e la proporzionalità del provvedimento suggerito” ha proceduto alla chiusura dell’Istituto del I Circolo Didattico per effettuare i controlli a tutto il personale docente e non docente nonché la sanificazione dell’intera struttura”.

Una settimana di chiusura

La chiusura degli edifici del plesso scolastico del Primo Circolo Didattico di Via Adriana durerà per sette giorni a partire da domani 11/10/2021. Tutto il personale scolastico docente e non docente sarà sottoposto a controllo sanitario e si procederà a una sanificazione straordinaria dell’intera struttura scolastica con conseguente continuazione delle attività scolastiche in DAD.