Angri. La nuova Pro Loco: l’EldorAldo della rinascita

Aldo Severino può solo migliorare qualche cosa di già perfetto. Il suo laboratorio culturale, questa estate, si è confermato un vero “EldorAldo” promosso a pieni scacciando anche i soliti banali retro pensieri contro le iniziative del cartellone estivo a costo zero realizzato dalla Pro Loco nel cambio di gestione. Al timone il noto commerciante e giornalista e il suo affiatato gruppo di collaboratori, (citato a piè di pagina n.d.r.). Il merito di Aldo Severino consiste nell’essere riuscito, in pochi mesi, a ravvivare uno scenario culturale smorto e massacrato negli anni da una incauta e approssimativa gestione amministrativa del settore ma anche dalla pandemia che ha fatto perdere la fiducia alla comunità cittadina verso le aperture culturali.













Un format pilota

Questa prima edizione di “Angri Città d’arte” è stata sostanzialmente un’edizione pilota dai costi ridottissimi con il pregio di avere aggregato, gran parte delle forze interessate della città, intorno a un unico e vasto calendario di eventi legati a un progetto che sembrava, alla genesi, quasi audace e impossibile. Seppure è mancato il pubblico delle grandi occasioni, per improcrastinabili cause di forza maggiore legate essenzialmente alla pandemia, il format si è rivelato una formula indovinata. Vanno riviste, sicuramente, alcune cose, ma sono dettagli conseguenze anche della giovinezza del progetto ancora in nuce. Dettagli che Aldo Severino e il suo gruppo sapranno certamente rivedere e calibrarli anche in previsione dei prossimi appuntamenti.



















Il recupero e la rielaborazione della “festa” del pomodoro

La nota lieta consiste nel recupero di una tradizione che si era scolorita, legata al pomodoro, prodotto ormai poco autoctono ma che “conserva” nella zona le sue profonde matrici socio e antropologiche. Severino ha saputo sceverare la banale sagra di paese, la fiera rilanciandola alla sua primaria connotazione di evento riportato nella sua giusta chiave: festeggiare e celebrare il pomodoro nei giusti tempi di “maturazione” con i gli attori adatti. Il passaggio più difficile nei prossimi anni sarà una ulteriore rielaborazione senza contaminazioni populistiche e calarla nella trazione popolare ottimizzando gli spazi disponibili per ricreare anche quelle belle e irripetibili atmosfere vissute negli anni settanta con la “Festa del Pomodoro”. Aldo ha in dotazione una formidabile location che è la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Via Nazionale da rilanciare con forza, ma già dal suo iniziale rodaggio ha dimostrato di potere gestire tutto il meccanismo e i processi derivati con assoluta competenza.

Evento ormai patrimonio cittadino

La prima edizione è stata ritenuta “esemplare” dagli addetti ai lavori, dai media ma anche dai gran parte dei cittadini che hanno percepito l’evento come parte fondamentale del patrimonio cittadino di cui potranno beneficiare senza più rimuginare, in futuro, sulle estati vuote della città. Aldo ha saputo sintetizzare le aspettative di tutti gli attori culturali attori attivi nella sua “Città D’Arte”.

La Pro Loco è presto ridiventata un riferimento cittadino istituzionale, un laboratorio culturale e d’intrattenimento, garbato e composto, alimentato soprattutto da appassionati collaboratori, figure silenziose ma determinanti nell’apporto organizzativo: Orazio Zampaglione, la famiglia Patella con Giovanni e Cristiano, JeanFrank Parlati, Rosa Doberdò, Enzo Ruggiero, Luigi D’Antuono Jr, Paolo Novi, Franca Francavilla, Beniamino Santalucia, Pasquale Chiavazzo, Giosino Maiorino, Giovanni Mainardi e tutti gli operatori culturali. Tutti hanno risposto con grande slancio e contribuito a qualche cosa di eccezionale, senza dualismi ne individualismi. È la giusta strada da percorrere.

Luciano Verdoliva