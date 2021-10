Pompei. Tramonti di vini a Bosco de’ Medici

I momenti di contemplazione e relax che ci regala Bosco de’ Medici nella degustazione del vino e delle specialità della cucina di Casa, rilassati alla luce soffusa di un tramonto vesuviano di fine estate ai bordi della piscina del Resort sono “perle” che la famiglia Palomba regala alla sua affezionata clientela e agli amici che ne apprezzano il valore inestimabile frutto del mestiere dell’accoglienza praticato da un complesso turistico che offre degustazione di cibi e bevande abbinata al lounge (forma di relax che trae origine dall’otium degli antichi pompeiani) in un contesto in cui la valorizzazione del territorio esclusivo beneficia del clima mite e del retaggio della memoria antica di un impegno profuso nel tempo in azienda come scelta di vita dovuto alla fiducia nel futuro che mette il valore della famiglia al primo posto. Gaetano, Giuseppe e tutti i componenti dei Palomba protagonisti a Bosco de’ Medici offrono agli ospiti il frutto di un impegno di tre generazioni nella più piena partecipazione familiare. Capita, così, che coincida con la festa di due nuovi nati, destinati ad interpretare una tradizione di padri e nonni nella speranza di replicare il protagonismo virtuoso di una storia di famiglia che ha dato rinomanza di Bosco de’ Medici come attestano la sequela di risultati e riconoscimenti ufficiali che sono alla base di un complesso ricettivo-turistico che oggigiorno rappresenta un punto di riferimento nel settore regionale e nazionale, grazie al contributo di beni materiali ma soprattutto immateriali (quali le splendide vedute, i suoni, i sapori e i profumi. Ecco perché il il “Sunset Vol. 3” assume valore emblematico per numeri e sapori di una trascorsa stagione di trepidazione legata alla pandemia, e all’isolamento che ne è conseguito, con il fermo alla vita aziendale di Bosco de’ Medici. La classe non è acqua. La ripresa del futuro è stata progettata negli stessi tempi della crisi investendo risorse, speranze e soprattutto una buona dose di ottimismo perché è nelle difficoltà che si assapora il valore della sfida e si consolida la forza della struttura aziendale. Ecco perché la serata di fine estate al Bosco de’ Medici di Pompei si presenta emblematica di un di un lungo arco di tempo, segnato da bandierine intermedie, come la serata di apertura della stessa stagione, che fa rimbalzare la memoria storica a 40 anni prima, quando Raffaele Palomba sperimentava il protagonismo di suo figlio Gaetano nell’impresa di valorizzazione di un’area vulcanica (Fossa di Valle) significativa nel paesaggio locale e per questo vocata all’accoglienza turistica. Ai due aperitivi estivi dei primi di giugno si è aggiunto (anche per scaramanzia) il terzo di venerdì 3 settembre, ancora una volta sold out grazie anche alla curiosità di vedere quali novità offre quest’anno Bosco de’ Medici nell’accoglienza alberghiera e ristoratrice come nella produzione di vino e cibo sano e biologico, segnata dall’impronta del team di collaboratori di alto profilo professionale a partire dallo Chef di Casa Gioacchino Nocera, un punto di riferimento che (con la sua brigata) aggiunge sempre nuovi colori alle montanare saporite che trionfavano tra fritti, antipasti e affettati distribuiti dal personale di servizio con garbo e destrezza sotto la regia “invisibile” del maitre Gabriele Abbagnale. Apprezzabili e colte le conversazioni di un esperto di gastronomia della tradizione napoletana di nicchia (i cibi di una volta diventati irreperibili) come Yuri Buono. All’intensa contemplazione del paesaggio servono l’armonia dei sensi e la predisposizione dello spirito. La degustazione di cibi saporiti e bevande appropriate creano un’atmosfera favorevole grazie all’ascolto della buona musica eseguita da Gennaro Bossa al sax. Nel 2021 è stato inaugurato un ambiente che assicura piacevole freschezza nel verde di un pergolato, allestito a lato di uno Storico Casale riportato al suo splendore originario dall’architetto Felice Trapani, assiduo riferimento creativo della famiglia Palomba nella costruzione di Bosco de’ Medici aperta all’offerta di un ventaglio di opportunità conviviali, relax, vacanza, cultura e degustazione in un interminabile work in progress alimentato recentemente dal clamore mediatico suscitato dalla scoperta di un monumento funerario di altissimo interesse che assicura al famoso complesso agricolo – turistico di Pompei il prestigio annoverare la sua veduta privilegiata lungo un percorso storico-naturalistico che ha tanto da raccontare in abbinamento alla degustazione dei pregiati vini di Bosco de’ Medici . Per concludere annunciamo il “fermento” in corso per la progettazione di uno spumante ( Caprettone con metodo classico) che arricchirà l’assortimento serie di etichette conseguente alla vendemmia 2021 a Bosco de’ Medici.