Scafati. Villa comunale senza illuminazione, è polemica

Parco Wenner, la villa comunale è senza luce. Il grande e storico polmone verde cittadino riaperto al pubblico la scorsa primavera soffre di oscurità. A denunciare l’essenza della scarsa pubblica illuminazione è Gennaro Avagnano figura storica della politica locale che pubblica sulla pagina social “Forti perché Liberi” le foto del grande gradino pubblico rimasto praticamente al buio. Una condizione che genera consequenzialmente anche situazione di pericolo e di pubblica “insicurezza” alimentando anche i propositi criminosi di qualche malintenzionato.

Il commento di Avagnano

“Ecco come si presenta la Villa Comunale di Scafati alle 7,00 di sera. E non è solo di sabato che è così ma da un bel po’. Tranne un po’ attorno alla vasca centrale e lungo via Oberdan per il resto un buio da fare paura. Che dite il vice sindaco con delega alla Villa e Pubblica Illuminazione potrebbe o dovrebbe fare qualcosa?” cosi Avagnano si appella con un commento a corredo delle foto all’imbarazzante situazione che si presenta a Parco Wenner, la “villa oscura”. Una delle tante.

ReCro