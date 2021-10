L’inquinamento fiume Sarno approda al parlamento Europeo

Il fiume Sarno. Il suo inquinamento approda al parlamento Europeo. “Una delegazione di Controcorrente è stata invitata ai tavoli di discussione sull’ambiente che si stanno tenendo presso il parlamento Europeo di Strasburgo” si legge nella nota sulla social page dell’organizzazione di tutela ambientale.

L’annuncio

“Partecipiamo nell’ambito dell’iniziativa Eye2021 il cui slogan è “Il futuro è il nostro”. L’EYE2021 8-9 ottobre, è un progetto europeo che consente a organizzazioni e giovani d’instaurare un rapporto diretto con Parlamentari Europei e specifiche commissioni tematiche. In queste ore Controcorrente ha colto l’occasione per portare la questione dell’inquinamento del Fiume Sarno all’attenzione delle Istituzioni Europee. Ai parlamentari europei che partecipano ai tavoli per l’ambiente è stato consegnato un dettagliato dossier sulle cause e sulle conseguenze dell’inquinamento nella zona bagnata dal fiume Sarno, il fiume più inquinato d’Europa” prosegue la nota social. Quindi ancora massima attenzione verso il fiume più malato d’Europa e uno dei primi nel mondo. L’organizzazione di tutela ambientale ha già sposato la campagna di sensibilizzazione “Acqua Sarnella”

RePol