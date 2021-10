Pompei I comitati No Sottopassi denunciano lo scorretto utilizzo di risorse pubbliche

I comitati No Sottopassi dopo aver sperimentata l’inutilità di pressare per un tavolo di confronto con i vertici dell’Ente Autonomo Volturno (e dell’Assessorato ai trasporti della Regione Campania) sul progetto urbanistico che punta ad eliminare 4 passaggi a livello a pompei hanno desiso di denunciare al massimo organo della magistratura della Regione Campania lo spreco di risorse pubbliche nella programmazione di sottopassi e parcheggi interrati privi di raccordo con altri progetti. No esisterebbe inoltre (secondo i Comitati) una progettualità di sistema ( come si evince dai rilievi fotografici allegati alla denuncia). I comitati No Sottopassi dopo aver raccontata (dati alla mano) la discriminazione politica riservata ai pompeiani (e agli Enti di elevato profilo morale e culturale del territorio: Santuario della Madonna del Rosario e Soprintendenza Archeologica) con l’abbandono del progetto di interramento (approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità) della Stazione Circumvesuviana allo scopo di preservare il paesaggio del territorio di immenso valore dal momento che contiene un Parco Archeologico che rappresenta un Unicum di portata mondiale. La cronistoria delle delibere regionali spiegano ampiamente la motivazione di questa discriminazione: era solo una questione di soldi. Difatti dai 129.391.752,86 lo stanziamento per Pompei è passato a 67.437.767,28 euro. Trattamento, si badi bene, riservato solo a Pompei, dal momento che per i centri vicini è stato mantenuto l’intervento precedente, senza sottopassi e cementificazione estesa sul territorio. La soluzione progettuale adottata dall’Eav impedirà il corretto collegamento ferroviario con l’Alta Velocità per passeggeri della stazione di interscambio Vesuvio – est delle stazioni della Circumvesuviana site vicino all’area archeologica di Pompei, in relazione al livello di servizio espletabile. Mancherebbe inoltre un progetto complessivo per la tratta Pompei- Poggiomarino con 11 passaggi a livello. In conclusione i comitati No Sottopassi di Pompei chiedono alla Magistratura Contabile Regionale di valutare l’esistenza di cattiva gestione amministrativa ricadente nella responsabilità di Eav nella persona del suo Presidente in carica Eav e della regione Campania nelle persone del Presidente in carica e del suo Assessore ai trasporti. Si richiede di valutare anche la congruità degli investimenti eventualmente effettuati in ordine ai principi di buona amministrazione ex art 97 della Costituzione e di quelli programmati in relazione alla situazione di “assoluta emergenza” attuale.

Agro24Spot