San Marzano. Prevenzione allagamenti. L’amministrazione guidata dalla sindaca Zuttolo preme per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua

San Marzano. Lavori di pulizia dei corsi d’acqua

Prevenzione allagamenti. L’amministrazione guidata dalla sindaca Carmela Zuttolo preme per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua che interessano il territorio comunale anche in vista della stagione delle piogge che già si sono manifestate con intensità.

I lavori di bonifica

In queste ore continuano i lavori di pulizia e bonifica ai margini degli alvei del Controfosso destro del Sarno. Opera di pulizia curata dal Consorzio di Bonifica e richiesti dall’amministrazione. Sul posto anche il consigliere comunale Gerolamo Oliva che per conto della stessa amministrazione comunale tiene costantemente sotto monitoraggio l’andamento dei lavori.