Sarno. L’Atletico Vitalica dedica una struttura a Seid Visin

L’Atletico Vitalica dedica una struttura a Seid Visin

Da oggi il campo di calcio a 5 dell’Atletico Vitalica, a Lavorate di Sarno, porta il nome di Seid Visin scomparso lo scorso mese di giugno a soli venti anni. Ex delle giovanili del Milan, dell’Inter e del Benevento, Seid aveva lasciato il “calcio che conta” ed aveva deciso di indossare la maglietta della società del presidente Nello Gaito.

Nato in Etiopia, era stato adottato da una famiglia di Nocera Inferiore. Ed oggi al campo c’erano anche loro, i genitori, Walter e Maddalena. Che emozione per loro e per tutti i presenti quando al termine della benedizione di Don Roberto, è stata scoperta una delle due gigantografie realizzate in suo onore grazie al gran cuore di Alfonso Ferraioli e di Antonio Giugliano di Adv Kaidos.

Nel corso della serata si è tenuta, inoltre, una tavola rotonda sul tema: “Il ruolo dello sport nell’integrazione sociale e nella lotta all’emarginazione” alla presenza del presidente del comitato regionale Campania della Figc Carmine Zigarelli. Puntuale e incisivo il suo intervento durante il quale Zigarelli ha sottolineato “l’importanza dello sport e anche della formazione in tale ambito”. “Che Seid sia da esempio”, ha inoltre sottolineato. Erano presenti anche altre due figure portanti della Figc campana Vincenzo Boccarusso e Giovanni Belcuore, il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora il quale ha sottolineato come “lo sport sia fondamentale per la socializzazione, insieme alla scuola”. “E’ qui che si formano gli uomini di domani”, ha ribadito Canfora.

A fare gli onori di casa il presidente dell’Atletico Vitalica Nello Gaito il quale ha sottolineato che “Si intende con tale gesto tenere sempre vivo il ricordo di Seid e si punta anche a ribadire che lo sport deve essere innanzitutto un momento di condivisione e integrazione sociale”.

Toccanti le parole di Giovanni Marra, amico di squadra e non solo di Seid, così come toccanti ed incisive sono state le parole di Antonio Francese, dirigente dell’Atletico Vitalica.

Tra i presenti anche i calcettisti dell’Atletico Vitalica, con mister Antonio Manna in testa, i dirigenti Antonio Belfiore e Tiziana Strianese, il vice presidente dell’Atletico Vitalica, Mario Marra, colui che portò Seid al campetto di Sarno, il consigliere comunale di Nocera Inferiore Tonia Lanzetta, il consigliere comunale di Pagani Anna Rosa Sessa, il delegato allo sport del comune di Sarno Toti Orza, l’assessore di Sarno Francesco Squillante, alcuni componenti Potere al Popolo di Nocera Inferiore, Severino Molisse, amico e sostenitore del Vitalica, due delegati del Città di Palma, Antonio de Rosa e Lucio Fiore.