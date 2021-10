Scuola: un solo caso di COVID non prevede nessuna quarantena

La quarantena per i ragazzi solo se in una classe si registra un solo caso al Covid 19

La quarantena per i ragazzi solo se in una classe si registra un solo caso al Covid 19. È prevista la sorveglianza con i test. Lo prevede il contenuto nella bozza in redazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e dell’Istruzione sulla gestione del Covid in ambito scolastico.

Isolamento previsto

L’isolamento viene invece previsto per tutta la classe se il virus invece colpisce un bambino da 0 a 6 anni. La bozza prefigura una strategia di sorveglianza con testing: “i contatti del contagiato potranno rientrare in classe se negativi”.