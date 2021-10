Un’utile checklist per mantenere in autunno una guida sicura

Cambiano le condizioni atmosferiche e delle strade ed è utile modificare anche il proprio stile di guida dato che le temperature diminuiscono e la strada è spesso più umida e sdrucciolevole a causa di pioggia o nebbia.

Ecco tutte le info per un’utile checklist per una guida sicura in autunno. In primo luogo è importante avere una visibilità ottimale. E’ pertanto consigliabile tenere i fari accesi anche di giorno, o quanto meno le luci di posizione, soprattutto per essere visti dai conducenti degli altri veicoli. Anche i tergicristalli vanno sempre tenuti curati (dopo il raro uso del periodo estivo), così che la pulizia dei lunotti risulti la migliore possibile.

Altro fattore da tenere ben presente sono le foglie caduche che possono lasciare il manto stradale alquanto scivoloso. Lo spazio ed il tempo di frenata si allungano notevolmente in loro presenza sulla carreggiata, meglio quindi moderare la velocità se il manto risulta sporco, ancor di più se sta piovendo.

Fondamentale è il controllo della pressione dei pneumatici e l’usura del battistrada. Il tempo freddo può giocare brutti scherzi anche alla batteria, che va controllata prima che il freddo arrivi davvero. Bisogna anche assicurarsi che la batteria sia pulita e priva di corrosione e se si nota che le luci si affievoliscono potrebbe aver bisogno di essere sostituita.

Quando le temperature iniziano a scendere, è preferibile controllare che i fluidi del proprio veicolo siano stati rabboccati. Per il liquido del parabrezza è consigliabile un liquido antigelo in modo che non si congeli quando la temperatura scende sotto lo zero.