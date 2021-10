Pompei. La villa di Marco Rufo nel racconto #voci di Pompei

“Io sono Marco Fabio Rufo, nobile cittadino. La mia villa affacciata sulle mura occidentalis di Pompei, con le sue terrazze che si aprono scenograficamente sul mare, sembra una piccola reggia orientale ed è decorata con affreschi – a tema mitologico, vedute di giardini e riproduzioni di originali greci di IV secolo – e mosaici, tra i più belli che potrete ammirare in città”.

Ne fanno parte anche sei webspot che ridanno voce ad altrettanti abitanti dell’antica città. ll mio preferito è Cecilio Giocondo.Andate sul canale YouTube di Pompeii Sites per scoprire chi sono gli altri. (Complimenti ad Augusto Palombini di CNR ITABC per le sceneggiature e a tutti gli altri autori per i bei video )