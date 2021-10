Pompei. L’amministrazione ha intenzione di tagliare gli alberi soffocaqndo la città

Riportiamo di seguito il documento sottoscritto dalle liste che condividono l’opposizione in consiglio comunale di Pompei.

In un’epoca in cui il nostro stesso pianeta ci chiede una rivoluzione ecologica, considerato l’alto tasso di inquinamento che produciamo e che altera il sistema

biologico di tutti gli esseri viventi, l’Amministrazione Comunale di Pompei cosa decide di fare? Abbattere i pochi alberi presenti in città e porsi in una posizione di netto

contrasto rispetto alla svolta ecologica. Dopo la nefasta vicenda dell’abbattimento di pini secolari situati in Via Villa

dei Misteri, si decide di eliminare anche gli alberi presenti nel primo tratto di Via Lepanto (i corso di ristrutturazione straordinaria) strada già ampiamente martoriata e mortificata dai disastrosi lavori che continuano ormai da mesi senza alcun criterio tecnico né estetico, ma soprattutto senza autorizzazioni. Tagliare gli alberi in una città dove già preesiste una vergognosa penuria di

verde pubblico ed un continuo aumento di cemento e di asfalto, significa non avere rispetto alcuno né per l’ambiente né per i propri cittadini. Va ricordato che oramai, da diversi anni a questa parte, in tutte le città del

mondo v’è un significativo aumento di verde pubblico e soprattutto di alberi,

consapevoli che questi svolgono una funzione preziosa per la salvaguardia della

vita umana: catturano grandi quantità di anidride carbonica, bloccando le polveri

sottili ed abbassando la temperatura dell’ambiente circostante, nelle estati più calde

ed afose.

È quindi un vero toccasana per tutti gli esseri viventi.

E invece il sindaco di Pompei cosa decide di fare? Attentare alla vita degli

alberi.

Caro Sindaco, più volte hai avuto modo di dire che in un anno hai trasformato

interamente la città.

Ebbene si, dobbiamo darti ragione, sei riuscito laddove i precedenti Sindaci

hanno fallito, lasciando sprofondare la nostra amata Pompei nel degrado totale.

