Nocera Inferiore. Convocato il consiglio comunale

Nocera Inferiore. Consiglio Comunale convocato, presso l’Aula Consiliare, in sessione straordinaria in prima convocazione per il giorno 28 ottobre 2021

Il Consiglio Comunale è convocato, presso l’Aula Consiliare del Comune, in sessione straordinaria in prima convocazione per il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 10,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: bilancio consolidato 2020 _ D.Lgs n.118/2011 art. 11 bis – Provvedimenti; Variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023 – Provvedimenti.

Presa d’atto Componenti Collegio dei Revisori dei Conti e nomina Presidente ex art 16, commi 25 e 25-bis, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, come modificato dell’art. 57-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 – Triennio 2021/2023.

Proposta d’intervento “Riqualificazione con ampliamento degli spazi del presidio riabilitativo Villa dei Fiori in località Poggio S. Pantaleone” – Provvedimenti.

La proroga delle stato di emergenza

Attesa la proroga dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 al 31 dicembre 2021, considerata la necessaria adozione di adeguate misure di prevenzione a contrasto della diffusione del contagio, la seduta si svolgerà in assenza di pubblico con la sola partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale, della Giunta, del Segretario generale e di coloro che sono chiamati al corretto svolgimento dei lavori;

Come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale n° 1 del 07/12/2020, la seduta viene convocata in modalità mista, ossia con la presenza in aula di alcuni Consiglieri comunali e con la presenza virtuale, tramite collegamento da remoto, di altri Consiglieri comunali che ne avranno fatto specifica richiesta.