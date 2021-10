Pompei. Ordinanza sindacale limiti alle aperure notturne e vendita di bevande e divieti assembramenti per motivi di sicurezza

Dato che il territorio del Comune di Pompei è stato interessato negli ultimi tempi da episodi di violenza notturna favoriti da assembramenti in alcuni punti della città (in particolare piazza Falcone e Borsellino dove la circolazione irregolare di mezzi di ogni genere è motivo di pericolo pubblico e di disturbo notturno per i residenti). Sulla base da quanto è emerso dalla riunione con tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio e al fine di arginare la violenza e il disordine pubblico il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio ha decretato la chiusura di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande alle ore 2 di notte (la riapertura non può avvenire prima delle ore 6 della mattina successiva). E’ fatto divieto altresì di consumo di bevande alcoliche in tutti gli spazi pubblici di Pompèei (compresi quelli antistanti le abitazioni private). Viene dato ordine della chiusura totale di piazza Falcone e Borsellino dalle ore 20 alle ore 9 della mattina successiva. E’ fatto divieto di abbandonare nei luoghi pubblici contenitori di cibo, bevande e altri oggetti che possono arrecare pericolo pubblico. In caso di infrazione di queste regole sono previste multe che vanno da 25 a 500 euro e previste chiusure temporanee deli esercizi commerciali fino a 5 giorni. Il rispetto agli ordini e divieti impartito con la succitata ordinanza sindacale è affidato alla Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine.

