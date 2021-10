Salerno. Piano potenziamento ospedaliero OK 87 posti in terapia intensiva

Salerno. Piano potenziamento ospedaliero 87 posti in terapia intensiva

Piano di potenziamento ospedaliero post COVID in provincia di Salerno. Gli ospedali salernitani avranno nelle loro disponibilità 87 posti di terapia intensiva e 36 di sub-intensiva diventati strutturali. È quanto prevede il piano di potenziamento ospedaliero dell’ASL, che ha previsto un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Differenze posti letto

Rispetto ai posti letti allestiti per fronteggiare il picco della pandemia, attualmente con il nuovo piano si perdono tre posti di intensiva dei 90 iniziale 36 di sub-intensiva sugli 84 iniziali. Nel dettaglio nella in provincia potranno avvalersi di 22 posti letti di sub-intensiva Scafati e 14 ad Agropoli. Per quanto riguarda le terapie intensive, invece, sono previsti 8 letti a Scafati, 12 a Nocera Inferiore, 6 a Sarno, 8 a Battipaglia, 8 a Eboli, 4 ad Oliveto Citra e 8 a Polla.