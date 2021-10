Scafati. E’ Don Vincenzo Ragone il nuovo parroco della Chiesa di San Vincenzo

La comunità parrocchiale della Chiesa di San Francesco Ferreri a Scafati accoglie il nuovo parroco Don Vincenzo Ragone, che sostituisce dopo 9 anni di servizio Don Emilio Sorrentino. Una messa piena di emozione e sentimento quella che ha accolto il nuovo padre della parrocchia scafatese accompagnato da Monsignor Francesco Marino nella serata di domenica 13 Novembre. Ad accogliere e accompagnare la funzione religiosa anche i parroci delle diverse chiese della città, da don Peppino De Luca a Don Giovanni De Riggi, insieme a tantissimi fedeli e frequentatori della parrocchia accorsi per accompagnare questo passaggio di ricambio. Don Vincenzo Ragone, 43 anni e scafatese, è stato per dieci anni parroco a Roccarainola in Provincia di Napoli, un ritorno a casa nel suo percorso di messaggero di Dio. “Carissimi e amati fratelli e sorelle, prima di me altri sacerdoti hanno servito il Signore in mezzo a voi. Un ringraziamento particolare a don Emilio Sorrentino, che mi ha preceduto nella guida di questa comunità e ora mi succede a Roccarainola. Oltre l’amicizia che ci lega lo ringrazio per tutto quello che ha realizzato qui.” È il tributo di Don Enzo al suo predecessore, che poi ha continuato:”Un ricordo a tutti i pastori viventi che hanno svolto il loro servizio pastorale qui, e desidero ringraziare tutti voi presenti a questa celebrazione: innanzitutto il nostro amato Vescovo, mons. Francesco Marino, per il suo affetto, la sua paternità e per il suo servizio nella nostra diocesi. Ringrazio i confratelli sacerdoti che hanno voluto accompagnarmi in questo inizio. Affido il mio Ministero tra voi alla fraterna intercessione del santo di cui porto il nome, Vincenzo e che è Titolare di questa parrocchia e a San Francesco d’Assisi, compatrono nella contrada del 31. Chiediamo a Dio di realizzare il messaggio che San Vincenzo Ferreri ci ha lasciato: di lettura gustosa della parola di Dio, di fede in Cristo morto e risorto, di fede coerente, di servizio generoso alla comunità.”. Tanta voglia di continuare a dare vita alla parrocchia e con sé la fede nel signore e il suo messaggio di pace che viene espressa sia dal nuovo sacerdote sia che dagli stessi parrocchiani, che regalando un omaggio al partente Don Emilio hanno poi letto una nota riferita a lui e Don Vincenzo:” Un grazie con tutto il nostro cuore al nostro Don Emilio, che ha visto crescere la parrocchia ed è cresciuto con noi in tutti questi anni. L’umanità e la tua volontà di diffondere il messaggio di Dio è stata una luce per noi e ti auguriamo di continuare nel nome del Signore a vivere con la tua bontà e generosità. A Don Vincenzo dedichiamo un caloroso benvenuto e la promessa di essere sempre disponibili per essere strumento di comunicazione insieme a lei della parola della fede.”

Agro24Spot