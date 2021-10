S.Egidio Del Monte Albino. Una strada intitolata al maestro Pepe

Una strada intitolata al Maestro Pasticciere Alfonso Pepe, eccellenza santegidiana. Un percorso che si sta realizzando grazie all’impegno del consigliere comunale di “Coraggio Sant’Egidio” Mario Cascone. L’annuncio è stato fatto a mezzo social proprio dal giovane consigliere comunale Cascone. “Forse pochi lo sanno ma circa un anno fa avviai la procedura attraverso la quale il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino può finalmente intitolare una strada al compianto maestro Alfonso Pepe, rappresentante, insieme alla sua famiglia, di Sant’Egidio nel mondo. Tra gli appassionati del dolce italiano più importante, il panettone, non c’è un unico posto in Italia dove la scatola verde non sia arrivata per allietare i palati dei tanti golosi di questo lievitato: Sant’Egidio ha viaggiato in lungo e in largo anche grazie allo spirito visionario di questo artigiano – imprenditore dalle grandi capacità e non possiamo non tenerne conto. Feci una promessa alla famiglia Pepe e alla collettività e ogni promessa è un debito, pertanto farò tutto quanto serve per realizzare questo obiettivo” scrive Cascone.



















Eccellenze locali

“Non solo, ci sono tanti meritevoli del nostro comune pedemontano che meritano una menzione ed è nostro impegno portare avanti le idee di tutti quelli che vorranno aiutarci a valorizzarne il ricordo. Invito i miei concittadini a scrivermi tramite messenger e a farsi promotori di tante lodevoli iniziative” conclude Cascone.

Aldo Severino