Scontro tra tre auto, ieri sera intorno alle 19.30, in Via Prolungamento Matteotti a Sarno.

Due le persone ferite fortunatamente in modo non grave che sono state trasportate in ambulanza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani e una volante della Polizia di Stato.

Sulla dinamica sembra che una delle tre auto coinvolte nell’incidente, con due giovani a bordo, procedesse a velocità sostenuta.