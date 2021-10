VIDEO – Pagani. Corso Salvavita: l’importanza del defibrillatore

Pagani. Presentazione del corso Formativo UIL-FPL coadiuvato dall’amministrazione di Pagani per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici



















Pagani. Corso Salvavita: l’importanza del defibrillatore

In cinque minuti puoi essere fondamentale nelle operazioni di salvataggio da arresto cardio respiratorio, grazie a un defibrillatore puoi salvare la vita di una persona. Questo è il messaggio principale della presentazione del corso Formativo UIL-FPL coadiuvato dall’amministrazione di Pagani per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) che si è svolto nella mattinata di mercoledì 13 ottobre all’interno dell’Auditorium Sant’Alfonso.













Salvavita

Nei diversi interventi è stata sottolineata l’importanza sia della possibilità di poter utilizzare in qualunque momento un defibrillatore per poter salvare una vita umana, ma anche tanto di poter fare prevenzione e cura di un problema che ha trovato tanta attenzione anche dalle istituzioni nazionali. Le ultime decisioni sull’utilizzo dei macchinari salva vita intraprese dal Governo Draghi danno la possibilità di rendere il defibrillatore uno strumento medico di massa che potrebbe seriamente andare a intaccare le circa 60 mila morti l’anno per arresto cardio respiratorio.

Il servizio è di Alfonso Romano