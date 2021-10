Angri. Il giallo dell’assegno circolare mancante

Il giallo dell’assegno circolare mancante. La costituzione davanti al notaio della nuova società consortile ex Piano di Zona “Comunità Sensibile” dunque subisce l’ennesima frenata. Nella cartellina della costituenda società “è venuto a mancare” l’assegno circolare del comune di Angri, mentre gli altri effetti valutari sono stati tutti depositati nelle mani del sindaco Pentangelo primo cittadino di Corbara in prima linea fin dalla concezione della nuova consortile.

La beffa

Non è chiaro cosa sia successo lungo l’asse comune – banca ma pare certo che il sindaco Cosimo Ferraioli e il suo dirigente Pauciulo non siano riusciti nell’intento di ottenere dalla tesoreria comunale l’assegno circolare di 10 mila euro quale quota capitale per avviare la “start up” dei servizi sociali che avrà sede proprio in viale Michelangelo Buonarroti ad Angri.



















Superficialità o distrazione?

Da più parti si è posto l’interrogativo sulla mancata presentazione dell’effetto che sia gli uffici di ragioneria che gli stessi amministratori sapevano essere un requisito fondamentale per avviare l’azienda. Un atto di leggerezza o soltanto superficialità o distrazione? Intanto i servizi alla persona erogati dai servizi sociali degli enti sono quasi tutti bloccati e l’ennesimo ritardo rischia di compromettere seriamente una situazione già alquanto complessa. Di chi è la colpa?

RePol