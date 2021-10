Nocera Inferiore. Da lunedì prenotazione lampade votive occasionali

L’ ufficio comunale delegato ai servizi cimiteriali comunica alla cittadinanza gli orari di apertura dell’ ufficio del locale Cimitero per la prenotazione dell’ installazione delle lampade votive occasionali per la prossima commemorazione dei defunti.

A partire da lunedì 18 Ottobre gli orari di apertura all’ utenza saranno i seguenti: dal Lunedì al Venerdì mattina ore 8.30 -13.00, pomeriggio 15.00- 16.30; Sabato orario continuato dalle 8.30 alle 16.30 e Domenica dalle ore 8.30 alle 12.30.

Si ricorda alla cittadinanza che con delibera di Consiglio Comunale, lo scorso anno sono state approvate le tariffe per il biennio 2020/2021 per il servizio lampade votive al Cimitero Comunale. Nel deliberato è stabilito che per l’ anno 2021, il canone per ogni lampada votiva perenne è di € 25,00 cad., quello delle lampade occasionali resta invariato ad 1 € cad,.

Con l’occasione si invitano tutti coloro che eventualmente ancora non avessero provveduto al pagamento dell’ illuminazione votiva perenne per gli anni 2016, 2017,2018,2019 e 2020 a regolarizzare la propria posizione. Per dette annualità sarà applicata la tariffazione precedente alla modifica.