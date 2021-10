Pagani, 40 candeline per l’autrice Natalia Marrazzo

candeline per Natalia Marrazzo, originaria di, Pagani (SA) Oggi 15 Ottobre compie 40 anni insieme alla sua sorella gemella

candeline per Natalia Marrazzo, originaria di, Pagani (SA) Oggi 15 Ottobre compie 40 anni insieme alla sua sorella gemella di nome Michela. L’autrice del libro Un bene di una vita dove lei stessa è narratrice e testimonial di una patologia quale la disfagia psicologica ci confida Il suo nuovo obiettivo e desiderio cioè quello di poter pubblicare il suo nuovo romanzo, dal titolo “Un amore nel mare dell’Abruzzo” .Poter realizzare questo sogno in realtà significherebbe anche destinare il ricavato al Presidio Ospedaliero di Pagani. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria la liberatoria di un cantante membro di un notissimo trio italiano. Natalia ci riuscirà? Glielo auguriamo.