Pagani. Al via l’iter per l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione delle strade cittadine: il progetto con le modalità del project financing

Pagani. Pubblica illuminazione verso la gestione privata

Al via l’iter per l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione delle strade cittadine: il progetto sarà attuabile con le modalità partecipate del project financing, già contenuto nella determina relativa, dopo la delibera di consiglio comunale. Per la selezione e la procedura, toccherà alla centrale di committenza unica “Sele Picentini”, responsabile dell’individuazione del contraente per un totale calcolato di oltre 317.000 €, con aggiudicazione definitiva portata a termine.

Il nuovo piano

Il contratto prevede il subentro rispetto a una diversa società. L’iter è stato avviato ed è a buon punto. Con il nuovo gestore si punta a ridisegnare la mappa della pubblica illuminazione che, secondo l’intenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello de Prisco, dovrà essere complementare ed efficiente e avere un nuovo impatto ambientale senza trascurare anche un ripristino collegato alla tecnologia applicata su tutta la mappa della pubblica illuminazione dell’ente comunale, e in particolare, deve essere in grado di ottimizzare le funzionalità a partire dall’istallazione sulla rete di moderni lampioni e punti luce con tecnologie recenti.