Pagani. Spaccio stupefacenti, arrestato pusher

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha

arrestato un uomo di Pagani, trovato in possesso di oltre 50 grammi di cocaina.

L’intervento è scaturito da un’indagine condotta dai Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore su un presunto traffico di droga, che avrebbe avuto luogo in un complesso residenziale della cittadina dell’Agro.

Nel mirino delle Fiamme Gialle è così finito un pregiudicato di 59 anni che, in occasione di un sopralluogo, alla vista dei militari, si sarebbe subito mostrato in evidente stato di agitazione. Insospettiti, gli investigatori hanno quindi proceduto alla perquisizione della sua abitazione, scoprendo, nascoste

nella soffitta, quasi 100 dosi di sostanza stupefacente – poi risultata cocaina – già preconfezionate e pronte per la vendita, per un ammontare di oltre 50 grammi, oltre a 4 bilancini di precisione, numerose buste di cellophane e circa 800 euro in contanti, verosimilmente il frutto dello smercio illegale.

Considerato il quantitativo di sostanza rinvenuto e l’elevato numero di procedimenti penali già a suo carico, su

disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, il pusher è stato posto agli arresti domiciliari. I

Finanzieri hanno inoltre sequestrato sia la droga che il denaro ed il materiale utilizzato per il confezionamento

delle dosi.