Sant’Antonio Abate. Sparatoria in via Roma, indagano i carabinieri.

Non sono ancora chiare le dinamiche della sparatoria avvenuta ieri sera, poco dopo le 20:00, a Sant’Antonio Abate in pieno centro.

A quell’ora, una sequenza di 6 o 7 spari hanno rievocato incubi lontani degli anni 90, quando la città abatese fu interessata da una continua escalation di omicidi, alcuni dei quali avvenuti in strada e in pieno centro.

I carabinieri stanno intanto ricostruendo la vicenda, ma molti punti oscuri sono presenti nella dinamica.

Le uniche cose certe: un’auto abbandonata e alcuni bossoli di pistola, molto probabilmente una 7.65, ritrovati in strada.

A quanto pare, fortunatamente, non ci sarebbero feriti ma stando al racconto dei residenti della centralissima via Roma la paura è stata tanta.

Agro24Spot