VIDEO – Angri. Comitato Scuole Aperte: intervento sui disservizi

Angri. Comitato Scuole Aperte: intervento sui disservizi

Non sono ancora partiti i servizi di mensa e trasporto scolastico ad Angri, un ritardo che suscita malcontento e polemiche. Sulla questione che si ripete annualmente a ogni inizio anno scolastico interviene l’Associazione Scuole Aperte Campania comitato di Angri.

Le proposte

L’Associazione Scuole Aperte porta anche possibili proposte all’attenzione dell’amministrazione comunale per superare questa fase di stallo che caratterizza in modo negativo l’avvio dell’anno scolastico.

Punto focalizzato anche sull’attuale emergenza COVID che ha interessato in maniera marcata anche le scuole angresi e in particolare il Primo Circolo Didattico “Sant’Alfonso Maria Fusco” con la registrazione di un cluster abbastanza serio di contagi COVID che ha interessato docenti, personale ATA ma anche bambini e genitori finiti tutti in quarantena con la chiusura del plesso scolastico.

Il servizio è di Tiziana Zurro