S.Egidio. Venerdì convocato il primo consiglio comunale

Parte la legislatura di Antonio La Mura. L’annuncio con la convocazione del Consiglio comunale di Sant’Egidio del Monte Albino per la prima serata del 22 ottobre alle ore 18.30 presso il Plesso di Capoluogo dell’I.C. “De Filippo” di via Giacomo Leopardi in sessione ordinaria e in seduta pubblica. Una scelta non convenzionale dettata maggiormente dall’indisponibilità dell’aula consiliare del comune in fase di ristrutturazione.

L’ordine del giorno

Tra i punti all’ordine del giorno, la convalida degli eletti alle ultime elezioni amministrative, il giuramento del Sindaco, l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale e la comunicazione della nomina della nuova Giunta. Tra qualche volto nuovo tante conferme. Primo importante confronto sarà sulla presidenza dell’assise cittadina che nella logica democratica dell’alternanza potrebbe essere assegnata all’opposizione, ma il quadro non è ancora chiaro e bisognerà aspettare l’inizio dei lavori della pubblica adunata presieduta dal consigliere anziano che risulta essere Anna Pia Strianese, che con circa 800 preferenze è risultata la candidata più votata seguita dal medico Francesco De Angelis e Gianluigi Marrazzo della coalizione a supporto del sindaco Antonio la Mura. I cittadini potranno seguire la seduta del Consiglio Comunale in diretta streaming su apposita piattaforma telematica.

RePol