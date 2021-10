I quattro, napoletani tra i 17 e i 19 anni, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata e denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere

Tentano rapina a passanti con fucile subacqueo, manette per 4

Una pattuglia della polizia a Napoli, durante un servizio di controllo del territorio, in via Egiziaca a Forcella ha notato quattro ragazzi che sembravano stare litigando con altre due, e uno di queste, alla vista della volante, ha immediatamente nascosto qualcosa in un’auto. Una delle due persone avvicinate dai quattro è riuscita poi ad avvicinare gli agenti e ha raccontato che, poco prima, i ragazzi dopo averli minacciati con un’arma, avevano tentato di rapinarli.

Il fermo dei quattro

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i quattro trovandoli in possesso di un fucile subacqueo e un passamontagna; nella loro vetture c’erano anche uno sfollagente telescopico in metallo della lunghezza di 40 centimetri e due iniettori per fucile ad aria compressa. I quattro, napoletani tra i 17 e i 19 anni, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata e denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.