Angri. Beni confiscati e alienazioni: ecco i bandi

Beni confiscati e alienazioni. Il comune di Angri indice una selezione pubblica per l’affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni confiscati alla criminalità organizzata di immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Angri. Gli immobili interessati dall’affidamento sono situati in via Madonna delle Grazie, comprensivo di box auto, in via Satriano, composto da terreno adibito a parcheggio e due immobili siti nella periferica via Canneto.

















Guarda anche VIDEO – Angri. Comitato Scuole Aperte: intervento sui disservizi

Alienazioni per fare cassa

Determina anche per i beni comunali da alienare. Il Piano per le alienazioni e valorizzazioni di immobili facenti parte del patrimonio disponibile del comune per il triennio 2021 -23 è stato approvato lo scorso maggio dal Consiglio Comunale e ora il l’ente tenta di fare cassa con la vendita mediante asta pubblica, con ammissione di sole offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’asta, degli immobili a disposizione. L’U.O.C. “Lavori pubblici, ambiente e patrimonio” ha già redatto un apposito schema del bando di alienazione con relativi allegati per gli immobili di proprietà comunale che ne disciplinano la vendita.

RePol