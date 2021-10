Angri. Via Tenente Fontanella, discarica con vista strada

Materassi abbandonati a bordo della strada. Ancora ciarpame da bivacco sotto i portoni di vecchie case fatiscenti spesso riparo per senza tetto extracomunitari. Discarica con vista sul borgo: questo lo scenario domenicale che si presenta in Via Tenente Fontanella, nello storico Casale degli Ardinghi, che non è poi tanto differente da quello degli altri giorni. Tra i ruderi dei vecchi edifici di qualche secolo fa discariche e di ingombranti sovrastano lo scenario urbano.

Meltinpot

Il borgo, quasi un “meltinpot”, da qualche decennio è parzialmente abitato da extracomunitari e stranieri dell’est che hanno trovato nella zona “un buon mercato” immobiliare ma privo di servizi efficienti quale quello della raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana. I rifiuti la fanno da padrona e non mancano indignante segnalazioni all’ente e all’azienda speciale Angri Eco Servizi affinché possa provvedere all’imbarazzante rimozione dei rifiuti, una spiacevole visione anche per chi arriva dai paesi limitrofi diretti soprattutto alla vicina attività di ristorazione, avventori sempre più spesso costretti a fare gimcane tra la “monnezza” tra l’ilarità del caso.

ReCro