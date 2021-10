Corbara. Giunta Pentangelo: ci sono Caso e Pina Giordano

Sono due gli assessori nominati dal sindaco Pietro Pentangelo. Con le funzioni di vicesindaco e assessore Antonio Caso, che avrà anche delega alla manutenzione beni pubblici, decoro e arredo urbano. Nominata assessore anche Pina Giordano con delega al commercio, attività produttiva e turismo. Il sindaco ha tenuto le deleghe al bilancio, tributi, politiche sociali, ambiente, innovazione e politiche agricole.

Turnover per gli assessori

L’obiettivo di Pentangelo è principalmente caratterizzare la composizione della giunta a un ricambio progressivo del gruppo di appartenenza come ha spiegato. Attribuite anche le deleghe di studio a Mario Capone a cui vanno promozione e sviluppo dell’associazionismo, eventi e promozioni del territorio. Fernando Cipriani avrà le deleghe alle opere pubbliche e smart city mentre a Marco D’Antuono toccheranno quelle della sicurezza urbana, viabilità e trasporto. Per Matteo Milione la delega al ciclo integrale delle risorse idriche. Vincenzo Nocera avrà in consegna la delega al personale, bonifica del territorio, tutela alveo e territorio montano e caccia e pesca. A Sandro Padovano, igiene sanità e politiche giovanili, pubblica istruzione e servizi scolastici e a Emanuela Zanin delega ai contenziosi, affari generali e cultura.