Napoli: minaccia 14enne con bastone e gli ruba smartphone, arrestato 20enne

Un 20enne è stato arrestato a Napoli dai carabinieri del nucleo radiomobile per la rapina di uno smartphone. Il giovane, incensurato, ora ai domiciliari in attesa di giudizio, questa notte in via Piazzi ha minacciato un 14enne con un bastone di legno e gli ha sottratto il cellulare. I carabinieri erano in zona e quando sono stati allertati dalla vittima, il rapinatore era appena fuggito.