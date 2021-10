Sarno. Per lavori urgenti e non rinviabili della EAV al passaggio a livello di via Roma, la Comandante della Polizia Municipale ha disposto il divieto del transito veicolare e pedonale

Sarno: chiude per lavori il passaggio a livello di Via Roma

Per lavori urgenti e non rinviabili della EAV al passaggio a livello di via Roma, la Comandante della Polizia Municipale ha disposto il divieto del transito veicolare e pedonale, dall’intersezione con via Livenza e fino all’intersezione con Corso Amendola, con esclusione dei residenti nelle traverse prima del passaggio a livello, dalle ore 08,00 di lunedì 18 ottobre 2021 e fino alle ore 13,00 di sabato 23 ottobre 2021, per l’intero arco della giornata con divieto di sosta.

Percorsi e mezzi alternativi

Gli autobus, in particolare quelli scolastici e universitari non transiteranno per via Roma ma seguiranno il seguente percorso alternativo: per gli autobus EAV e BUSITALIA: Via Nuova Variante, Via Sarno Striano, Corso Vittorio Emanuele e viceversa. Si raccomanda, in questi pochi giorni, l’uso dell’autovettura, solo se indispensabile. Collaboriamo tutti per evitare il traffico.

Questi i percorsi alternativi per i veicoli. Percorso alternativo da Via Garigliano: Via Piave, Piazza Marconi, Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele; percorso alternativo da Corso Vittorio Emanuele: Piazza Garibaldi, Via Matteotti, Via O. Tortora; percorso alternativo da Via Marmino: C.so Amendola (lato inferiore), Via Esposito, Via Marmino, Via Matteotti, Via O. Tortora oppure Corso Vittorio Emanuele, Via Sarno- Striano, Via Nuova Variante, Via Garigliano.