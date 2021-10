Sarno. La proposta di Francesco Squillante: ecco il mercatino

Un mercatino, una vera e propria fiera. Arriva dall’assessore delegato al commercio Francesco Squillante la proposta per rilanciare il territorio e valorizzarlo attraverso la creazione di un mercatino, una fiera dell’usato dedicato alla compravendita di oggettistica varia. Il progetto è stato illustrato dall’assessore al commercio Francesco Squillante in consiglio comunale. Secondo le previsioni dell’amministrazione comunale, al progetto potranno aderire tutti coloro che provvederanno ad avanzare richiesta agli uffici dell’ente, e che non svolgono attività commerciali, imprenditoriali o di qualsiasi altra attività finalizzata allo scopo di lucro.













La partecipazione

Potranno presentare istanza di partecipazione cittadini privati o associazioni locali. Dal programma son escluse le attività di generi alimentari. Il Consiglio Comunale e la commissione per le attività produttive, hanno posto al centro dell’attenzione un regolamento a cui tutti i partecipanti dovranno attenersi come linee guida allo scopo di assicurarne la riuscita. Rinviata in precedenza a causa del COVID, l’attività s’inquadra nella rete progettuale del bilancio e della valorizzazione del territorio con il precipuo scopo di costituire un’esperienza di aggregazione positiva per partecipanti e avventori.