Angri. Beni confiscati. L’UOC “Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio” ha deliberato circa 20mila euro per la messa in sicurezza e lavori di somma urgenza per uno stabile fatiscente













Angri. Beni confiscati, al via i lavori di messa in sicurezza

Beni confiscati. L’UOC “Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio” ha deliberato circa 20mila euro per la messa in sicurezza e lavori di somma urgenza per uno stabile fatiscente ricadente in Via Tenente Fontanella, nello storico Casale degli Ardinghi. Lavori necessari per impedire ulteriore degrado del plesso da tempo abbandonato. Una criticità più volte segnalata e denunciata al comune e che ora è in via di risoluzione. Saranno fatti interventi essenziali di bitumazione, spicconatura degli intonaci e il fissaggio degli infissi usurati.

Previsto rifacimento dell’asfalto ai solai dei 139 alloggi

La stessa UOC guidata da Giovanni Losco ha, inoltre, determinato lo stanziamento di circa 35 mila euro per rifare l’asfalto del solaio dei 139 alloggi situati in Via Baden Powell nell’area pedemontana della città nel quartiere di edilizia residenziale e popolare.

L’ultimo alloggio da mettere in sicurezza

Nella stessa zona sarà anche ristrutturato, sempre su determinazione dirigenziale, l’alloggio IACP ancora non consegnato all’avente diritto, poiché l’appartamento era ancora inagibile conseguenza degli atti vandalici e dei tentativi d’intrusione al suo interno che ne avevano compromesso l’abitabilità.