Auto aziendali, ecco i vantaggi di una flotta green

Tutti i motivi che rendono conveniente scegliere le auto elettriche per la mobilità aziendale. I vantaggi della e-mobility per gli spostamenti che i fleet manager devono considerare.

Le vetture a zero emissioni rappresentano la soluzione migliore per ridurre l’impronta ecologica delle aziende. Si adattano a qualsiasi esigenza, risultando spesso l’opzione più efficiente per i professionisti e le flotte.

La diminuzione delle emissioni inquinanti consente all’impresa di adottare un modello di business più ecologico favorendo la valorizzazione del brand aziendale nei confronti dei clienti. Allo stesso tempo è possibile rafforzare i legami all’interno dell’organizzazione, con ricadute positive sulla produttività per migliorare la fiducia dei dipendenti. Questi ultimi, quando lavorano in un ambiente sano, con il supporto di un’azienda attenta ai temi ambientali, sono più motivati e produttivi.

Con le auto elettriche vi è un oggettivo risparmio sui costi per il carburante. Per usufruirne è necessario installare dei punti di ricarica per consentire ai dipendenti l’operazione sul posto di lavoro. Con i veicoli a zero emissioni esistono anche dei risparmi indiretti, legati alle agevolazioni sul bollo auto ed ai costi di manutenzione più bassi.

Un ulteriore vantaggio è costituito dalle agevolazioni per la mobilità cittadina, come l’accesso nelle ZTL e la sosta gratuita nei parcheggi blu.

Inoltre, le macchine elettriche sono dei modelli innovativi, spesso dotate di tecnologie avanzate, in grado di fornire maggiore sicurezza per i driver per ridurre i sinistri ed i costi assicurativi.

Sono tantissimi i modelli di auto elettriche ed ibride per affrontare la transizione ecologica verso la e-mobility: citycar elettriche, berline a zero emissioni, auto sportive con powertrain elettrico e SUV green. Sul mercato sono disponibili proposte adatte agli spostamenti urbani e veicoli in grado di assicurare prestazioni adeguate anche sulle lunghe percorrenze.

Il noleggio a lungo termine si pone al fianco delle imprese che vogliono ridurre la carbon footprint, mettendo a disposizione tutta un’ampia scelta di soluzioni di mobilità ecologica personalizzate con assistenza individuale per ogni esigenza operativa.

Una flotta green è un investimento per il futuro. Cominciare a crearla permette di non perdere competitività, soprattutto in termini di efficienza e flessibilità.