Angri. Ripristinato il manto stradale in via Nazionale

Lavori di ripristino del manto stradale in Via Nazionale, in particolare a ridosso dell’intersezione con Prolungamento Corso Vittorio Emanuele. Lo stato precario dell’asfalto era stato segnalato dal consigliere comunale del gruppo “Progettiamo per Angri” Vincenzo Ferrara che sollecitava l’amministrazione Ferraioli ad attivarsi per risolvere una situazione diventata pericolosa proprio in prossimità della chiesa della Madonna della Pace guidata dal Parroco Don Antonio Cuomo. Immediata è stata l’attivazione della UOC “Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio” diretta da Gianluigi Losco e del comando di Polizia Locale guidato dalla comandante Anna Galasso che ha ulteriormente avanzato anche il ripristino della segnaletica orizzontale e quella verticale, anche luminosa, nei pressi della stessa intersezione.

Ferrara: “un impegno costruttivo”

“Constatiamo con soddisfazione che hanno avuto inizio I lavori di rifacimento del manto stradale, in prossimità dell’incrocio antistante la Parrocchia Regina Pacis, dove eravamo intervenuti qualche settimana fa, sollecitando un intervento urgente. Questo qualifica il nuovo corso, la nuova stagione, dell’impegno politico del nostro gruppo “Progettiamo per Angri”, ovvero un’opposizione costruttiva che sappia dare voce e soluzioni alle tante esigenze del territorio. Siamo convinti che le periferie non siano solo argomento di campagna elettorale, ma debbano riacquistare dignità e attenzione nel dibattito politico e nella quotidiana azione amministrativa. Solo così si cementifica un positivo sentimento di comunità, dove ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte” dice il consigliere Vincenzo Ferrara.

Periferie centrali nelle scelte di programmazione territoriale

“Rivolgiamo un ringraziamento al Parroco Don Antonio Cuomo, preziosa “sentinella” con il suo impegno nel tenere alta l’attenzione verso le periferie e nell’educazione dei fedeli alle buone pratiche. Riconoscenza pure a Giovanni Losco dirigente della UOC “Lavori pubblici” e alla infaticabile comandante Anna Galasso per la sua immediata disponibilità a risolvere il problema. Solo con l’impegno delle istituzioni e la diligenza dei cittadini, le periferie possono ridiventare centrali nelle scelte di programmazione territoriale, uscendo dal ruolo di “città invisibili”, al quale sono state per troppi anni relegate. Come gruppo, continueremo a tenere alta l’attenzione su altre questioni aperte sul nostro territorio, sollecitando i vari responsabili ad attivarsi per garantire la sicurezza dei cittadini, il decoro e la pulizia dei luoghi. Standard minimi per una città che si possa definire tale” conclude Ferrara.

Luciano Verdoliva