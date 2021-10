Angri. Il Consorzio di Bonifica sollecita il Comune a rispettare l’accordo di programma per la progettazione degli interventi di mitigazione, sistemazione e ripristino dell’Alveo













Angri. L’amministrazione “snobba” l’Alveo Sant’Alfonso

Messa in sicurezza dell’Alveo Sant’Alfonso. A distanza di quattro anni dell’evento franoso del 5 e 6 novembre del 6 novembre del 2017 che causò gravi danni nel centro abitato cittadino, riversando acqua e fango proveniente proprio dall’Alveo Sant’Alfonso, il Consorzio di Bonifica sollecita il Comune di Angri a rispettare i termini dell’accordo di programma per la progettazione degli interventi di mitigazione, sistemazione e ripristino dell’Alveo.

Il comune di Angri inadempiente

Nell’accordo stipulato e avvallato mediante deliberazione l’ente comunale doveva farsi carico della nomina del responsabile del procedimento, dei rilevi topografici e le consulenze geologiche necessarie alla progettazione degli interventi. A oggi nessuna risposta è arrivata dall’amministrazione Ferraioli e il Consorzio ha sollecitato per iscritto l’ente al rispetto dell’osservanza dell’accordo e al rinnovo della scadenza temporale per dare urgente seguito ai lavori di mitigazione dell’Alveo, una vera minaccia per l’abitato cittadino e la rete autostradale.

