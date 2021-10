Pagani. Aperto all’utenza lo sportello Tari

Assistenza su Tari e segnalazioni di errori in bolletta: parte lo sportello aperto all’utenza per i cittadini paganesi.

“Da oggi in una postazione informativa a piano terra di Palazzo San Carlo sarà possibile essere ricevuti per la distribuzione delle bollette ritornate indietro da Poste Italiane, per la compilazione Iuc e per prendere appuntamento per problematiche specifiche e approfondimenti sulla tassa dei rifiuti. Da domani inoltre partirà uno sportello per ricevere i cittadini previo appuntamento già fissato, di martedì e di giovedì”. Lo rendono noto il sindaco Raffaele Maria De Prisco e l’assessore Campitiello.

Per richiedere un appuntamento è possibile anche inviare una e-mail all’indirizzo: tributi@comunedipagani.it o accedere al servizio Linkmate attraverso il portale del comune di Pagani: www.comunedipagani.it/linkmate/tributi_linkmate.asp