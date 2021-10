Pompei La Vendemmia nel Parco archeologico tradizione consolidata di buon auspicio

Visita rituale finalmente partecipata (dopo il pericolo coronavirus) della ventiduesima vendemmia il vigneto del Foro Boario dotato di cella vinaria, il vigneto e la casa della Nave Europa e quello della casa del Triclinio all’aperto che ospita i questi giorni la mostra Metropoli Latina dell’architetto Andrea Branzi. La coltivazione delle uve e la produzione del vino fanno parte di un progetto scientifico parte dallo studio degli impianti e le antiche tecniche di viticoltura pompeiana avviato negli anni ‘90 nell’ambito degli studi di botanica applicata all’archeologia condotti dal Laboratorio di Ricerche Applicate del Parco Archeologico di Pompei della dottoressa Anna Maria Ciarallo, cui ha fatto seguito una convenzione con l’Azienda Vinicola Mastroberardino, che ha collaborato nel corso degli anni alle ricerche prima dell’impianto e delle coltivazioni delle vigne fino alla vendemmia e la produzione del vino. Il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il professore Piero Mastroberardino hanno tenuto il rituale brindisi con la stampa preceduto da un saluto in cui Zuchtriegel ha commentato la simbologia del vino di Pompei come ambasciatore della dieta mediterranea mentre Mastroberardino ha intrattenuto i presenti sul valore sociale della convivialità in cui spetta al vino un ruolo da primo attore nei banchetti di ogni tipo e natura. E’ stata in questo modo celebrata la vendemmia nel suo valore economico, gastronomico e soprattutto culturale in una semplice cerimonia che rinnova una straordinaria e consolidata collaborazione, volta alla valorizzazione del territorio sotto il profilo paesaggistico, archeologico ed enogastronomico. Il progetto è partito nel 1994 in un’area limitata degli Scavi. Si è progressivamente ampliato ed oggi interessa 15 aree a vigneto ubicate tutte nelle Regiones I e II dell’antica Pompei (tra cui Foro Boario, casa del Triclinio estivo, Domus della Nave Europa, Caupona del Gladiatore, Caupona di Eusino, l’Orto dei Fuggiaschi, ecc.) per un’estensione totale di circa un ettaro e mezzo e per una resa potenziale di circa 40 quintali per ettaro. Il vino Villa dei Misteri viene presentato come un modo unico per raccontare e far conoscere Pompei e la sua cultura millenaria. Il Villa dei Misteri è frutto dell’uvaggio storico di Piedirosso e Sciascinoso cui si è aggiunto, a partire dal millesimo 2011, l’importante contributo dell’Aglianico, vitigno simbolo della Campania e tra le varietà più adatte alla produzione di grandi rossi da lungo invecchiamento.

