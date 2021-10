Sant’Egidio del Monte albino. Grande entusiasmo per il rapper Coco

La cittadina è stata per una serata al centro dell’attenzione dei giovani dell’agro che hanno accolto con calore ed entusiasmo l’esibizione del noto rapper Coco. L’evento, per l’occasione ha radunato centinaia di giovani al Parco Pittoni, in frazione di San Lorenzo, per celebrare la festa delle matricole degli studenti del Liceo Don Carlo La Mura di Angri. Un evento aggregante per i giovani del territorio che si è svolto senza particolari affanni sotto l’occhio vigile degli addetti alla vigilanza e della Polizia Locale che hanno tenuto sotto controllo la situazione. Apprezzamenti all’organizzazione dall’amministrazione comunale. A supporto dell’evento, oltre all’impegno complessivo del consigliere comunale Franco Marrazzo, anche molte realtà imprenditoriali locali. Felice è stata la scelta della location cittadina.

















La voce dell’organizzazione

“Ci siamo presi un po’ di tempo per riprenderci e soprattutto per metabolizzare il tutto. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione della festa. In primis i gestori del Parco Pittoni che ci hanno accolto e ci hanno fatto sentire, fin dal primo momento, come se fossimo in casa nostra. Tutto lo staff che ha lavorato giorno e notte per permetterci di godere a pieno della serata, in particolar modo la società “Music Italia Spettacoli” che ci ha accompagnato dall’inizio dell’idea fino alla sua realizzazione. Tutti gli sponsor che hanno deciso di sostenerci ed in particolare il Consigliere Comunale Franco Marrazzo per la sua attiva collaborazione alla realizzazione dell’evento e il contributo dato alla nostra causa” affermano gli organizzatori.

L’evento di tutti

“Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino che ci ha accolto e ha contribuito alla sicurezza mettendo a disposizione gli agenti di Polizia Locale. Infine, ma non in ordine d’importanza, il ringraziamento vogliamo riservarlo a tutte le persone che ci hanno dato fiducia e sono venute a divertirsi assieme a noi. Abbiamo osato, abbiamo deciso di andare avanti nonostante un momento difficile per tutti, con il duplice obiettivo di divertirci ed essere socialmente utili, donando il ricavato della serata al nostro Liceo. È stata una serata che non dimenticheremo mai, una serata che rimarrà per sempre impressa nella nostra mente e nella storia del nostro Istituto” concludono soddisfatti i giovani organizzatori dell’evento.