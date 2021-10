Scafati. Case popolari e diritto ad abitare: “Comune poco attento”

“Spiace constatare la scarsa attenzione di questa amministrazione per la questione abitativa. Il diritto all’abitare, soprattutto in una fase così difficile per l’economia e le famiglie cittadine, dovrebbe essere una priorità”. Non nasconde la sua perplessità Michele Grimaldi, a seguito delle risposte che l’amministrazione comunale di Cristoforo Salvati gli ha trasmesso dopo la sua nuova interrogazione. Un articolato documento con ben 18 punti di domanda, da cui, nelle risposte, emerge una non chiara situazione sulle politiche abitative. L’edilizia popolare è un capitolo tanto delicato quanto spinoso per chi amministra la città, e lo è fin dagli anni passati, tanto che il decreto di scioglimento gli aveva riservato un apposito capitolo. Su tutto la questione delle occupazioni abusive. “Per gli alloggi di proprietà comunale occupati sine titulo si sta provvedendo a chiedere le opportune verifiche tramite la Polizia Municipale, mentre non si è a conoscenza di quelli di proprietà dell’Acer/ex Iacp” scrive la responsabile di settore Erika Izzo. Controlli che hanno portato, nelle settimane scorse alla denuncia di una donna occupante abusivamente un immobile ex Iacp. Non esiste presso Palazzo Mayer un censimento di questa tipologia di immobili, mentre quelli comunali sono 50, di cui 48 occupati. Di questi, si legge ancora nella risposta all’interrogazione, appena 13 hanno presentato richiesta di regolarizzazione. Una graduatoria ferma al 2009, mentre i canoni di locazione sono in fase di aggiornamento. “Il possesso dei requisiti è in capo alla Commissione provinciale assegnazione alloggi” chiarisce la dirigente. “Occorrerebbe avere contezza dell’attuale situazione del patrimonio abitativo pubblico e privato, e aggiornare celermente le graduatorie, ferme a più di dieci anni fa insiste Grimaldi – Ed invece, non solo il PUC è scomparso nelle nebbie che accompagnano Salvati: ma non ci è adeguati alle prescrizioni della legge regionale; non si programmano sgravi e contributi per famiglie, giovani coppie e fasce deboli finanziandoli colpendo la grande rendita immobiliare che è nelle mani di pochi in città; non si mette mano ad un programma di riqualificazione e redistribuzione dell’edilizia economica popolare. Sindaco e assessore al ramo si confermano completamente disattenti sull’argomento, e nemici delle fasce più in difficoltà della città. Continua il costume del sindaco di non rispondere mai alle interrogazioni, ma di demandare sempre ai dirigenti dell’ente l’onere, anche per quanto riguarda la parte non tecnica”.

Adriano Falanga