Angri. Decreto Mangiaplastica. L’impegno del consigliere Montella

Il consigliere comunale Christian Montella si fa promotore della richiesta del contributo “Mangiaplastica”. È stato pubblicato sulla Gazzette Ufficiale il decreto relativo al Programma sperimentale “Mangiaplastica”, che mira a contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, nonché favorire la raccolta selettiva e migliorare l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di Economia circolare. Il Decreto definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l’acquisto, l’installazione di eco-compattatori, ovvero macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in Pet e ridurre il volume favorendone il riciclo.

















Sensibilità eco per il consigliere Montella

Montella da tempo manifesta grande attenzione e sensibilità verso le tematiche ambientali del quel si sta facendo promotore attraverso una serie di eco iniziative.

“Apprendo con piacere che è stato varato il cosiddetto “Decreto Mangiaplastica” che consente ai comuni di ottenere fondi, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, per installare sul proprio territorio un eco-compattatore al fine di contenere la produzione di plastica e migliorarne il riciclo. Il comune di Angri non deve perdere assolutamente questa opportunità ed è per questo che, date anche le tempistiche relativamente strette, mi sono attivato fin dal primo momento per far sì che l’ente non perda questa occasione e possa ottenere questo finanziamento al fine di rendere, nel tempo, Angri una città più green, sostenibile ed a misura d’uomo” dice il consigliere Montella.

RePol