Nocera Inferiore. Niente DEA di II livello per l’ospedale

La giunta regionale della Campania non promuove la DEA di secondo livello l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. La struttura ospedaliera nocerina, cui fanno riferimento anche gli ospedali di Pagani e Scafati, tecnicamente non può essere un dipartimento di emergenza e urgenza di maggiore complessità in quanto richiede un bacino di utenza di 400.000 abitanti al di sotto della soglia prevista dei 600.000 utile all’avanzamento di livello per l’ospedale nocerino.

Torquato: “solitudine politica”

Amarezza nelle parole del sindaco Manlio Torquato che non nasconde il suo disappunto: “Provo un senso di solitudine politica” si legge sulle colonne de “Il Mattino”. Senza risposta anche la sollecitazione dei sindaci interessati dall’ubicazione dei plessi ospedalieri sul proprio territorio a Vincenzo De Luca e Mario Jervolino manager dell’ASL Salerno. La nota inoltrata lo scorso 28 settembre fu firmata da Torquato ma anche dai sindaci Cristoforo Salvati, Lello de Prisco, Giuseppe Canfora e Giovanni Maria Cuofano. A tre settimane di distanza non c’è stato nessun riscontro.

Vincenzo Stile: “Una ASL per l’agro”

“Esprimo pieno appoggio al nostro Sindaco. Le richieste del nostro territorio formulate più volte anche dai Sindaci dell’Agro per un Dea di secondo livello, diffuso tra gli ospedali di Nocera Inferiore Pagani Sarno e Scafati e per una ASL dell’Agro, necessitano di una risposta pronta, perché i numeri dei servizi erogati dimostrano fabbisogni del territorio che non possono più essere ignorati” dice il dottore Vincenzo Stile consigliere comunale e presidente della commissione speciale sanità di Nocera Inferiore. “Il modo in cui sono state gestite richieste analoghe dì altri territori dimostrano che ciò può essere fatto. Invito tutte le forze politiche nocerine, che ancora non l’hanno fatto, a condividere in maniera chiara e pubblica le richieste fatte e invito il sindaco a convocare una riunione dì tutti i consiglieri comunali per illustrare in diretta streaming le posizioni dei vari gruppi politici”.

RePol